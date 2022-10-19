Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС | 360°

19 октября 2022, 07:31
Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси удивился осведомленности президента Путина положением дел на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гросси заявил в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.
«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он.
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По его словам, Путин уверен в том, что делает, и убежден в своей позиции. При этом Гросси отметил готовность российского лидера работать с ним по вопрос Запорожской АЭС.
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Глава МАГАТЭ 11 октября встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Гендиректор агентства посчитал контакты с президентом России очень важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе АЭС в Энергодаре. Гросси два раза был в Киеве, там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Запорожская АЭС — самой крупная действующая атомная электростанция в Европе. Россия взяла ее под контроль после начала спецоперации. Станция продолжила работать в обычном режиме. Миссия МАГАТЭ вместе с Гросси побывала на ней в сентябре. После того как основная делегация покинула объект, на нем остались несколько сотрудников агентства. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позже МАГАТЭ обнародовала доклад и призвала создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварийных ситуаций из-за боев.
Владимир Путин
Обстановка в Запорожье
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