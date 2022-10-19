Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС | 360°

Мир 19 октября 2022, 07:31 Глава МАГАТЭ удивился осведомленности Путина положением дел на Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси удивился осведомленности президента Путина положением дел на ЗАЭС РИА «Новости»

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси признался, что поражен знанием российского президента Владимира Путина по поводу Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом Гросси заявил в интервью аргентинскому телеканалу Telefe.

«Меня поразило его детальное знание АЭС, ее технических характеристик, и понимание того, что я предлагаю для обеспечения безопасности», — сказал он.

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По его словам, Путин уверен в том, что делает, и убежден в своей позиции. При этом Гросси отметил готовность российского лидера работать с ним по вопрос Запорожской АЭС.

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Глава МАГАТЭ 11 октября встретился с Путиным в Санкт-Петербурге. Гендиректор агентства посчитал контакты с президентом России очень важными с точки зрения обеспечения безопасности объектов ядерной энергетики, в том числе АЭС в Энергодаре. Гросси два раза был в Киеве, там он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Запорожская АЭС — самой крупная действующая атомная электростанция в Европе. Россия взяла ее под контроль после начала спецоперации. Станция продолжила работать в обычном режиме. Миссия МАГАТЭ вместе с Гросси побывала на ней в сентябре. После того как основная делегация покинула объект, на нем остались несколько сотрудников агентства. После того как делегация покинула объект, там в качестве наблюдателей остались сотрудники агентства. Позже МАГАТЭ обнародовала доклад и призвала создать вокруг Запорожской АЭС зону безопасности, чтобы предотвратить аварийных ситуаций из-за боев.