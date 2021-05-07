Глава ЛНР выразил уверенность, что убийц лидеров луганских ополченцев найдут
Убийц лидеров луганских вооруженных формирований точно найдут. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.
Он также прокомментировал расследование убийств полевых командиров Алексея Мозгового и Павла Дремова.
«Подразделения министерства внутренних дел, министерства государственной безопасности занимаются расследованием этих уголовных дел», — сказал Пасечник в интервью РИА «Новости».
По его словам, найдены убийцы одного из руководителей народной милиции ЛНР Олега Анащенко. Их осудили, сейчас они «несут заслуженное наказание». Однако речь идет об исполнителях, организаторов и заказчиков до сих пор ищут. Пасечник выразил надежду, что если на их след выйдут, то это поможет расследованию других дел.
«В какой стадии [сейчас находится расследование] — мне не хотелось бы озвучивать, потому что это является, безусловно, тайной следствия, в том числе. Но поверьте, что однозначно в этом направлении мы работаем и убийцы будут найдены», — заключил глава самопровозглашенной Луганской народной республики.
В этом же интервью Пасечник заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война» и об этом надо говорить вслух.
Вооруженный конфликт в регионе продолжается с 2014 года. Тогда на Украине произошел госпереворот, а часть Донецкой и Луганской области заявили о своей независимости и создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР.