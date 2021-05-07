Глава ЛНР Пасечник заявил, что в Донбассе идет «самая настоящая гражданская война»

Вооруженный конфликт на Украине — это «самая настоящая гражданская война». Об этом нужно говорить публично. Такое заявление сделал глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник.

«На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух. И по-другому расценивать, я считаю, это абсолютно невозможно, потому что по большому счету, как говорится, согласно тем же минским соглашениям, де-юре мы являемся гражданами Украины на сегодняшний день», — сказал он в интервью РИА «Новости».

По его словам, получается, что украинские военные стреляют по своим же соотечественником. Это случилось потому, что жители Донбасс оказались не согласны с официальной позицией власти, которая пришла «к руководству Украиной незаконным путем».

Пасечник отметили, что люди в регионе не согласись с навязанной необходимостью переписывать историю страны, забывать русской язык и прекратить дружить с Россией. Также они не согласны, «что доминирующим началом должен быть фашизм». Он подчеркнул, что в Донбассе наоборот хотят сохранять свою историю, идентичность, свободно разговаривать на русском и дружить с РФ.

Ситуация на юго-востоке Украины обострилась в 2014 году после госпереворота в стране. Тогда части Донецкой и Луганской областей заявили о своей независимости и создании самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Тогда Киев начал военную операцию против Донбасса. По данным ООН, за эти годы погибли около 13 тысяч человек.

По словам Пасечника, в последнее время число обстрелов со стороны Украины увеличилось в пять раз.