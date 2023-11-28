28 ноября 2023, 17:07
Путин заявил, что никому не позволит делить Россию
Президент Путин: Россия никому не даст себя делить
Россия никому не позволит себя делить, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Он напомнил, что раны, нанесенные распадом Российской империи и СССР, еще не зажили до конца и повторять ошибок нельзя. Трансляцию выступления провело РИА «Новости».
«После распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны повторить. <…> Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», — констатировал глава государства.
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Он назвал любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество «предательством, преступлением против всей страны».
Молитвы о России «звучат на разных языках», добавил Путин.
Президент выступает на заседании в формате видеоконференции. Форум посвящен 30-летию образования Всемирного русского народного собора. Центральная тема — «Настоящее и будущее русского мира».
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