Власть 28 ноября 2023, 17:07 Путин заявил, что никому не позволит делить Россию Президент Путин: Россия никому не даст себя делить РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия никому не позволит себя делить, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Всемирного русского народного собора. Он напомнил, что раны, нанесенные распадом Российской империи и СССР, еще не зажили до конца и повторять ошибок нельзя. Трансляцию выступления провело РИА «Новости».

«После распада Российской империи и Советского Союза кровавые очаги не только еще тлеют, но иногда и вспыхивают с новой силой. И раны эти еще долго не залечить. Мы этих ошибок никогда не забудем и не должны повторить. <…> Мы никому не позволим делить Россию, которая у нас одна», — констатировал глава государства.

Реклама

Он назвал любые попытки посеять межнациональную и межрелигиозную рознь, расколоть российское общество «предательством, преступлением против всей страны».

Молитвы о России «звучат на разных языках», добавил Путин.

Президент выступает на заседании в формате видеоконференции. Форум посвящен 30-летию образования Всемирного русского народного собора. Центральная тема — «Настоящее и будущее русского мира».