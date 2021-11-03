Глава КНШ США заявил о необходимости диалога с Россией и Китаем

Генерал Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что НАТО нужно вести диалог с Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС.

По данным RT, он добавил, что миру «не нужна война между великими державами».

«Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это…» — подчеркнул Милли.

Американист Владимир Васильев заявил, что правительство США хочет снизить напряженность в отношениях с Россией из-за других проблем в стране.