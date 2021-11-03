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    03 ноября 2021, 20:02

    Глава КНШ США заявил о необходимости диалога с Россией и Китаем

    Глава КНШ США Милли: НАТО следует наладить диалог с Россией и Китаем

    Дарья Морозова

    Генерал Комитета начальников штабов США Марк Милли считает, что НАТО нужно вести диалог с Россией и Китаем. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным RT, он добавил, что миру «не нужна война между великими державами».

    «Я думаю, что мы на данном этапе находимся в периоде мира между великими державами. И мы хотим сохранить это…» — подчеркнул Милли.

    Американист Владимир Васильев заявил, что правительство США хочет снизить напряженность в отношениях с Россией из-за других проблем в стране.