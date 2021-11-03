Американист рассказал, почему правительство США решило снизить напряженность с Россией

Американист Владимир Васильев заявил, что правительство США хочет снизить напряженность в отношениях с Россией из-за других проблем в стране. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

По данным Общественной службы новостей, причиной этого стали последние события в Афганистане, напряженные отношения с Иранов и Китаем.

«Последние опросы показали, что большая часть демократов не хочет видеть Байдена кандидатом от Демократической партии на выборах 2024 года», — добавил Васильев.

Он считает, что в Штатах сейчас кризис, который снижает активность правительства во внешней политике. Поэтому США не нужна конфронтация с РФ.