Мир 15 декабря 2022, 02:51 Глава Китая сделал долгосрочную ставку на Россию — СМИ WSJ: лидер КНР Си Цзиньпин сделал долгосрочную ставку на сотрудничество с Россией РИА «Новости»

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Председатель КНР Си Цзиньпин сделал долгосрочную ставку на Россию, сообщила американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в китайском правительстве.

«Си увеличивает свою долгосрочную ставку на Россию… Он поручил правительству наладить более тесные экономические связи с Россией», — отметили СМИ.

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Пекин планирует нарастить импорт российских энергоресурсов, а также сельскохозяйственной продукции. Кроме того, власти Китая хотели бы активно сотрудничать в Арктике и инвестировать в инфраструктуру России. Теперь Москва и Пекин осуществляют расчеты в рублях и юанях.

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WSJ утверждает, что несколько лет назад Си Цзиньпину представили доклад о будущих проблемах в российской экономике. Однако китайский лидер назвал это «чепухой».

Ранее Reuters сообщило о снижении цены на российскую нефть на азиатском рынке. По данным агентства, Индия покупала нефть марки Urals ниже себестоимости.