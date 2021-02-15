Глава Госдепа США призвал Турцию отказаться от российских ЗРК С-400

Отказаться от использования российского зенитного ракетного комплекса С-400 призвал руководитель Госдепартамента США Энтони Блинкен министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в ходе телефонного разговора. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства США.

В своем заявлении Блинкен отметил важность двусторонних отношений между странами и заинтересованность в совместной борьбе с политическим терроризмом. При этом глава Госдепа призвал Турцию не оставлять у себя российский зенитный ракетный комплекс С-400.

Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Турция заключили еще в 2017 году. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Первые поставки вооружений начались летом 2019 года. Против этой сделки постоянно выступали США. После покупки вооружений Анкару исключили из проекта по созданию истребителя F-35.

После этого Вашингтон постоянно угрожал введением новых санкций. Анкара обещала ответить на возможные рестрикции. В последней редакции военного бюджета, который прошел одобрение Сената предусмотрены адресные санкции против лиц, которые имели отношение к сделке. Право на введение ограничений получил президент США.