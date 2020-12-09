В тексте говорится о том, что в проект бюджета внесут поправку о дополнении Закона об энергетической безопасности Европы от 2019 года, которая включает в себя расширение санкций по проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Под санкции попадут фирмы, которые устанавливают сварочное оборудование на корабли, участвующие в строительстве.

В прошлом году обещание США ввести санкции за сотрудничество с Россией вывели из проекта по строительству газопровода в Германию швейцарскую компанию Allseas. Фирма забрала свои корабли-трубоукладчики. Для завершения строительства привлекли российское судно «Академик Черский», но для работ в водах стран ЕС кораблю требовалось особое разрешение, которое в итоге выдали.

По последним данным, «Академик Черский» прибыл в порт Мукран, где находится логистическая база проекта, но сейчас он удаляется в Калининград. По его маршруту расположена точка второй линии газопровода.

В начале осени этого года группа сенаторов США угрожала руководству Мукрана, что полностью разорит гавань, если руководство не прекратит сотрудничество с Россией. В ответ Берлин потребовал прекратить угрозы и не вмешиваться во внутренние дела страны.

Вторая поправка конгрессменов предусматривает введение санкций против Турции за покупку российских зенитных ракет С-400. Авторы поправки предусмотрели адресные ограничения в отношении лиц, которые имели отношение к сделке. Право вводить санкции получает президент США.

Контракт на поставку комплексов С-400 Россия и Турция заключили еще в 2017 году. Поставки вооружения начались в прошлом году. Сумма контракта составила 2,5 миллиарда долларов. Вашингтон уже исключил Анкару из проекта производства истребителя F-35, часть которого оплатила Турция. Обещание адресных санкций пока оставалось невыполненным, так как входящая в НАТО Анкара пригрозила ответным шагом.

Проект военного бюджета теперь должен получить одобрение Сената, а после он отправится на подпись президента США. Но сам документ уже вызвал недовольство Дональда Трампа, который требовал исключить из законопроекта судебную защиту технологических компаний за модерирование или удаление контента пользователей. В противном случае он пообещал, что наложит вето на весь законопроект.