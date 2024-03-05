Мир 05 марта 2024, 13:30 Глава Генштаба Асрян заявил, что Армения еще не вышла из ОДКБ Генштаб Армении из-за гостайны отказался раскрывать последствия выхода из ОДКБ РИА «Новости»

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Формально Армения еще не вышла из Договора о коллективной безопасности. Начальник Генштаба Вооруженных сил республики Эдвард Асрян заявил об этом на встрече с журналистами, сообщил сайт CivilNet.

«Армения еще не вышла из ОДКБ. Что касается того, к чему приведет выход из ОДКБ, этот вопрос — тайна», — сказал он.

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На вопрос о совместных с организацией армейских структурах Эдвард Асрян ответил, что они существовали на бумаге. Ситуацию в Сюникской области начальник Генштаба назвал относительно стабильной. По его словам, военные продолжили следить со своих позиций за передвижениями азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Никол Пашинян в феврале обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств и объявил о заморозке членства Армении. Страна перестала участвовать в заседаниях организации и отозвала своего постпреда.