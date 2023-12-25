Криминал 25 декабря 2023, 12:45 Главу разведки Украины повторно заочно арестовали в Москве Басманный суд Москвы заочно арестовал главу ГУР Буданова за 104 преступления Скриншот с видео / YouTube

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Начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова в России обвинили в 104 преступлениях, в том числе совершении теракта. Басманный районный суд Москвы заочно арестовал его на два месяца, сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Суд избрал Кириллу Буданову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания или экстрадиции на территорию России. Главу украинской разведки обвинили по 104 эпизодам, в том числе по части 2 статьи 205 УК России «Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой».

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В апреле Кирилла Буданова арестовал Лефортовский суд Москвы по обвинению в теракте, незаконном обороте оружия и других преступлениях. В середине декабря стало известно, что полиция объявила Кирилла Буданова в розыск. ФСБ заявляла о его причастности к подрыву Крымского моста и убийствам медийных лиц в России.