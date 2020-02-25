Глава ФБР обвинил Россию в «информационной конфронтации»

Россия намерена подорвать веру американцев в демократические институты, для чего участвует в «информационной конфронтации». Москва хочет, чтобы американцы «разорвали себя на части», размывая границы между правдой и вымыслом.

Об этом агентству АР заявил глава ФБР Дэвид Портер. Он добавил, что Китай хотел бы добиться экономического угасания Соединенных Штатов на протяжении поколений.

«Основная задача — не создать конкретную версию правды, а размыть правду и возможность ее обнаружить, создать чувство, что никаким рассказам или источникам новостей верить нельзя», — сказал глава ФБР.

Глава департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских сообщил, что ближайший саммит «пятерки» СБ ООН может быть посвящен сетевым угрозам международного значения. Он предположил, что угрозы в киберпространства затрагивают интересы всех стран. Однако дипломат признал, что скорого решения проблемы ждать не стоит, так как процесс выработки общих правил наверняка затянется.