Сетевые угрозы могут стать темой саммита «пятерки» СБ ООН

Угрозы в киберпространстве являются общей проблемой, поэтому они могут стать темой саммита «пятерки» СБ ООН, который предложил провести президент РФ Владимир Путин на пятом форуме памяти холокоста.

Подобное предположение в интервью газете «Коммерсантъ» сделал глава недавно созданного департамента МИД РФ по международной информационной безопасности Андрей Крутских. Он подчеркнул, что создание нового подразделения вызвано необходимостью обеспечения международной информационной безопасности. Цифровизация затронула все сферы жизни людей, и без совместных усилий угрозы киберпространства предотвратить не удастся.

«Мой прогноз таков: если саммит состоится, то борьба с угрозами в киберпространстве и выработка правил ответственного поведения государств в этой сфере, несомненно, станет одной из тем, которые будут обсуждаться в контексте общих вопросов безопасности», — сказал Крутских. Он добавил, что проблема сетевой безопасности стоит особенно остро, и без глобальных договоренностей ее не решить.

Дипломат признал, что быстрого решения вопроса ждать не стоит. Он напомнил, что киберпреступления затрагивают весьма чувствительные сферы национальных интересов разных стран. Скорее всего, процесс выработки общих норм и правил затянется.

Несколькими днями ранее стало известно, что ежесезонная премия «Лайк года 2020» оказалась прикрытием для фишинговой атаки. Пользователям обещали за «лайк» денежный приз, и предлагали указать данные своих банковских карт для перевода.