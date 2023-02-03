Мир 03 февраля 2023, 19:19 Глава Еврокомиссии высказалась о сроках и условиях евроинтеграции Украины Глава ЕК фон дер Ляйен: для Украины нет жестких сроков для вступления в Евросоюз РИА «Новости»

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Для Украины нет никаких жестких сроков для вступления в Евросоюз, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она напомнила, что процесс будет зависеть от успехов страны в подготовке к этому шагу, сообщил ТАСС.

«Жестких сроков в процессе европейской интеграции нет, это процесс, который зависит от выполнения всех условий», — подчеркнула она на саммите Украина — ЕС в Киеве.

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На мероприятии присутствовали среди прочих замглавы Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас и по свободе и ценностям Вера Юрова, замглавы ЕК по расширению Оливер Вархели и по урегулированию кризисов Януш Войцеховский.

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Анализ готовности Украины к вступлению в Евросоюз ЕК обнародовала 3 февраля. Согласно отчету, сейчас страна находится на начальной стадии в выполнении почти всех условий для евроинтеграции. В следующий раз данные о готовности Украины к началу переговоров Еврокомиссия собирается представить осенью.

Ранее Reuters сообщило о планах ЕС выделить Украине новый финансовый транш на 500 миллионов евро. Деньги предназначены для ВСУ. Решение выделить средства принял Совет Европы в преддверии саммита Украина — ЕС.