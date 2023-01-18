Мир 18 января 2023, 00:26 Глава Еврокомиссии призвала передать Киеву любое оружие Глава ЕК фон дер Ляйен призвала передать Киеву любое оружие, которое он может использовать Pxhere

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала союзников сделать важный шаг вперед в поддержке Украины и передать Киеву любое оружие, которое он способен использовать. Об этом сообщил телеканал CNN.

На полях Всемирного экономического форума в Давосе фон дер Ляйен отметила, что ожидает, что такое решение примут 20 января на встрече контактной группы по Украине, которая пройдет на немецкой авиабазе Рамштайн.

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По мнению главы ЕК, Украина должна получить все военные возможности, которые ей необходимы и которые она может использовать. Среди таких возможностей фон дер Ляйен отметила и современные системы.

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Евросоюз, как подчеркнула глава ЕК, уже одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Украине на 18 миллиардов евро.

Ранее фон дер Ляйен поделилась планами Евросоюза ввести десятый пакет антироссийских санкций. Она отметила, что новый пакет мер сосредоточат на закрытии лазеек в уже принятых санкциях. Предстоящие ограничения, как отметила глава ЕК, призваны покончить с обходом санкций Евросоюза и предусмотреть соответствующие последствия.