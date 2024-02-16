Мир 16 февраля 2024, 07:45 Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания российских активов Глава Euroclear предупредила о рисках закладывания и конфискации активов России РИА «Новости»

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Использование замороженных активов России в качестве залога по кредитам Украине станет их «непрямой конфискацией» и подвергнет Евросоюз риску финансовой нестабильности. Об этом газете Financial Times заявила председатель депозитария Euroclear Лив Мостри.

«Использование в качестве залога не принадлежащих вам активов близко к будущей конфискации, что окажет серьезное влияние на рынок», — сказала она.

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Глава депозитария отметила, что в этом свете доверие к Euroclear со стороны международных инвесторов серьезно пострадало, как и к евро в качестве валюты.

«Мы можем согласиться на выделение части прибыли от активов для восстановления Украины. В этом случае риски ниже, поскольку прибыть принадлежит Euroclear по закону», — добавила Мостри.

Ранее Совет ЕС утвердил сохранение прибыли от заблокированных активов России для Украины.