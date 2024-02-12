Важное 12 февраля 2024, 19:43 Прибыль от замороженных в ЕС российских активов сохранят для Украины Совет ЕС утвердил сохранение прибыли замороженных российских активов для Украины РИА «Новости»

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Европейские депозитарии потеряли право самостоятельно распоряжаться полученной прибылью, которую принесли замороженные активы России. Все поступившие средства финансовые организации обязали перевести на отдельные счета для сохранения и дальнейшей передачи Украине. Такое постановление утвердил Совет Евросоюза. Полный текст заявления опубликован на официальном сайте организации.

Постановление распространили на активы и резервы Центрального банка России, замороженные после принятия санкций.

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Новым решением Совет Евросоюза ввел фактический запрет на любые операции с этими ценными бумагами.

Если на балансе организации общая сумма российских активов превышает стоимость одного миллиона евро, то все остатки, а также все полученные доходы должны храниться на отдельном счету.

Кроме того центральным банкам и депозитариям запретили распоряжаться чистой прибылью. При этом организации могут получить разрешение у надзорных служб для высвобождения части полученных средств для покрытия рисков и издержек, связанных с хранением российских ценных бумаг.

По данным организации, общая сумма замороженных активов Банка России в странах ЕС, G7 и Австралии составляет около 260 миллиардов евро. Более двух третей приходится на европейские банки и депозитарии.

По данным газеты The Financial Times, общая прибыль бельгийского депозитария Euroclear за счет замороженных российских активов по итогам прошлого года составила 4,4 миллиарда евро. Но рассчитывать на эти средства Украина не сможет. Стране выдадут только тот доход, который поступит на счета к моменту принятия соглашения о финансовой помощи Украине.

Все упирается в законный путь передачи средств. Власти Бельгии уже предложили использовать полученную прибыль в качестве залога для выпуска облигаций. Таким образом потенциальные инвесторы фактически направят частный капитал на поддержку Украины. Но у этого решения есть обратная сторона. Использовав прибыль не по назначению Евросоюз оттолкнет от себя другие страны, которые хранят свои резервы в депозитариях и банках, получая дополнительный доход.