Глава ЕК сообщила, что Евросоюз зимой будет обеспечен газом в полной мере

Зимой у Евросоюза будет достаточно газа, в частности за счет СПГ. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя возможное развитие событий, если Россия полностью остановит поставки.

«Мы сегодня слишком зависимы от российских ископаемых видов топлива. „Газпром“ показал себя как ненадежного поставщика. Мы должны сделать все, чтобы сократить зависимость от российского газа, нефти, угля», — сказала она, его процитировало РИА «Новости».

Глава ЕК добавила, что в последние недели шли активные работы с целью дойти до уровня, чтобы ЕС была уверена в поставках газа зимой из других мест.

«В том числе СПГ от надежных поставщиков, если президент [России Владимир] Путин полностью отключит нас от российского газа», — заявила фон дер Ляйен.

При этом она отметила, что это краткосрочная перспектива.

В среднесрочной и долгосрочной перспективах в планах Евросоюза — учесть ошибки 2021 года и стать полностью независимыми от российского газа.