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    09 июня 2022, 15:57

    Глава ЕК назвала восстановление Украины моральным долгом

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: моральный долг европейцев заключается в восстановлении Украины

    Анастасия Ектова

    Восстановление территории Украины является моральным долгом европейцев. Такого мнения придерживается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Она отметила, что уже сегодня Еврокомиссия встретится с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.

    «Мы будем восстанавливать Украину, мы должны это сделать и сделаем, потому что это наш моральный долг», — заявила она во время мероприятия в Музее современного искусства MAAXI. Ее слова привел ТАСС.

    Не так давно представители Следственного комитета России во время работы в Мариуполе нашли электронные носители информации с фотографиями, личными данными и нацистской символикой.