Глава ЕК назвала восстановление Украины моральным долгом

Восстановление территории Украины является моральным долгом европейцев. Такого мнения придерживается глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что уже сегодня Еврокомиссия встретится с мэром Мариуполя и украинскими архитекторами.

«Мы будем восстанавливать Украину, мы должны это сделать и сделаем, потому что это наш моральный долг», — заявила она во время мероприятия в Музее современного искусства MAAXI. Ее слова привел ТАСС.

Не так давно представители Следственного комитета России во время работы в Мариуполе нашли электронные носители информации с фотографиями, личными данными и нацистской символикой.