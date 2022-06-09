Следователи нашли в Мариуполе схрон телефонов националистов

Электронные носители информации с фотографиями, личными данными и нацистской символикой нашли в Мариуполе. Об этом председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложили на оперативном совещании, сообщила пресс-служба.

Сдавшиеся националисты собирались переправить устройства, в том числе мобильные телефоны, на территорию Украины. Хранящаяся на них информация представляет интерес для следствия.

«Работа по исследованию указанных носителей продолжается», — заявили в СКР.

Очередное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими войсками в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории Донбасса и Украины, прошло в Мариуполе.