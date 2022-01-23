Глава ДНР заявил о порядка 120 тысяч украинских военных в Донбассе

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) заметили присутствие около 120 тысяч украинских военных у линии соприкосновения в Донбассе, заявил глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, в эту местность все время поступает военная техника.

«То, что сейчас мы видим непосредственно с украинской стороны — порядка 120 тысяч. Это то, что мы видим, и те, которые не попадают под ротационные количественные изменения, имеется в виду та стабильная цифра, которая нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной», — сказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

В ДНР, по его словам, поступают данные о присутствии иностранных частных военных компаний (ЧВК) у линии соприкосновения, однако официального подтверждения этой информации нет.

«То есть разведка об этом заявляет, но пока очень осторожно. Скажем так, стопроцентного подтверждения такой информации <…> у меня нет», — отметил он.

Пушилин не исключил провокации на промышленных объектах в Донбассе, которые может устроить Киев.

Он также отметил, что ДНР не готовит никакого наступления, «вопреки истерике в западных СМИ».

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что встреча «нормандской четверки» пройдет 26 января в Париже, и эта дата согласована. В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Такой формат существует уже несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.