Дату встречи «нормандского формата» назвали в Киеве
Советник главы офиса президента Украины Подоляк: встреча «нормандского формата» состоится 26 января в Париже
Встреча «нормандской четверки» пройдет 26 января в Париже, эта дата согласована. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Согласованной позицией является проведение встречи политических советников „нормандской четверки“ 26 января в Париже», — заявил Подоляк агентству УНИАН.
В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Такой формат существует уже несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.
В 2015–2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подписали Минские соглашения, но в полном объеме они не выполняются.
В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Он встретился с советниками лидеров Германии и Франции 11 января, стороны будут и дальше поддерживать контакты.
Конфликт на востоке Украины начался в 2014 года. По данным ООН, его жертвами стали уже более 13 тысяч человек.