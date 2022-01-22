Дату встречи «нормандского формата» назвали в Киеве

Встреча «нормандской четверки» пройдет 26 января в Париже, эта дата согласована. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Согласованной позицией является проведение встречи политических советников „нормандской четверки“ 26 января в Париже», — заявил Подоляк агентству УНИАН.

В «нормандскую четверку» входят Украина, Россия, Германия и Франция. Такой формат существует уже несколько лет. Главная цель этого союза — найти решение для окончания конфликта в Донбассе.

В 2015–2016 годах стороны пришли к соглашению о линии разграничения и отводе вооружений, подписали Минские соглашения, но в полном объеме они не выполняются.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время предметно договариваться о деэскалации конфликта в Донбассе. Он встретился с советниками лидеров Германии и Франции 11 января, стороны будут и дальше поддерживать контакты.

Конфликт на востоке Украины начался в 2014 года. По данным ООН, его жертвами стали уже более 13 тысяч человек.