Глава ДНР проведал в больнице раненых обстрелами ВСУ детей

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин проведал в больнице раненых обстрелами ВСУ детей из Донецка, Макеевки и Старого Крыма.

В своем Telegram-канале Пушилин написал, что на больничной койке оказался мальчик, «который чудом остался жив после разрыва заряда „Точки-У“ в Донецке».

«Он и другие дети будут жить в мирном Донбассе. Именно для этого нам нужна победа», — заключил глава ДНР.

Пушилин также вручил находящимся на лечении по ранению военнослужащим заслуженные награды. Проходящих лечение военных он назвал настоящими героями и пожелал им скорейшего выздоровления.

«Теперь уже их мужественные поступки будут примером для следующих поколений», — отметил глава ДНР.

На награждение он взял с собой юнармейцев. Пушилин выразил уверенность в том, что «для каждого из них наши отважные бойцы являются нравственным ориентиром, на который они будут равняться».

Украинские военные 14 марта направили в центр Донецка ракету «Точка-У». Системы ПВО республики уничтожили выпущенный снаряд на подлете к городу. Но один из кассетных снарядов ракеты взорвался при падении на землю. В результате погибли 20 местных жителей. Ранения получили более 30 человек. Разлетевшиеся обломки повредили 15 зданий.