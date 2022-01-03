Украина провела воздушную разведку над линией соприкосновения в Донбассе

Украинская армия направила на линию соприкосновения с самопровозглашенной Донецкой народной республики самолеты — разведчики. Они пролетели над населенными пунктами Павлополь и Широкино. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя народной милиции ДНР.

В ведомстве не исключили, что подобное поведение может стать подготовкой к вооруженной провокации со стороны украинской армии с целью дальнейшего обвинения руководства республики в нарушении правил режима прекращения огня.

Представитель народной милиции напомнил, что использование военных беспилотников запрещено Минскими соглашениями.

Меры контроля за режимом прекращения ведения огня действуют на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенных народных республик с июля 2020 года. В конце февраля 2021 года ситуация начала обостряться. Участники конфликта снова начали стрелять. Вернуться к перемирию участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились в конце декабря.