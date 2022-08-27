Глава дипломатии ЕС Боррель рассказал о договоренностях Сербии и Косово

Премьер самопровозглашенного Косово Альбин Курти гарантировал живущим в республике сербам свободу передвижения, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на его соцсети.

«Сербы Косово, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счет от премьера Курти», — отметил высокопоставленный европейский дипломат.

В свою очередь, Сербия согласилась уступить в вопросе пересечения границ по документам, которые выдали власти Косово. Президент Сербии Александр Вучич ранее заявлял, что страна может частично принять требования Косово, если Брюссель предоставит необходимые гарантии. Это решение не означает признания самопровозглашенного Косово, подчеркнул он.

Приштина с 1 сентября планировала обязать проживающих в крае сербов переделать автомобильные номера. Кроме того, их хотели заставить делать миграционные карты. Такая политика могла вновь привести к обострению на сербско-косовской границе, как это было ранее.