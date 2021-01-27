Глава Amazon подал иск на $1,7 млн против брата своей возлюбленной

Миллиардер подал в суд на Майкла Санчеса, брата своей возлюбленной Лорен, заявив, что тот пытался оказать на него давление, угрожая обнародовать личную информацию, касающуюся бизнесмена. Безос направил соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Санчес ранее также обратился с жалобой на бизнесмена из-за того, что Майклу приписывали утечку интимных снимков Безоса, просочившихся в прессу. Однако предпринимателю удалось опровергнуть эти обвинения, и теперь Безос намерен добиться от Санчеса денежной компенсации для покрытия судебных издержек.

Глава Amazоn ранее вместе с актером Леонардо Ди Каприо обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой обратить внимание на проблемы изменения климата. Активисты при этом оценили решение хозяина Белого дома, который в первый день после вступления в должность подписал указ о возобновлении участия Соединенных Штатов в Парижском соглашении по климату.