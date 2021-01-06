Гитлера задержали в Киеве за призывы к терроризму

Спецслужбы Украины задержали в Киеве главаря неонацистской террористической группировки по прозвищу Гитлер. Участники этой группы считают себя последователями австралийского террориста Брентона Тарранта.

«Лидером группировки является злоумышленник по прозвищу Гитлер. Он через электронные средства связи и мессенджеры организовал конспиративную сеть по массовому распространению материалов, в частности „Манифеста“ Тарранта с призывами и инструкциями по совершению терактов на расовой и религиозной почве», — сообщил сайт СБУ.

Правоохранители провели обыски и экспертизы и получили доказательства причастности задержанного к преступной деятельности. Силовики изъяты печатные издания «Манифеста», средства связи и оргтехнику, с использованием которой распространяли террористические материалы. Нашли и неонацистскую символику.

Главаря нацистов подозревают в преступлении по статье УК Украины «Публичные призывы к совершению террористического акта».

Австралиец Брентон Таррант напал на две мечети в Крайстчерче в Новой Зеландии 15 марта 2019 года. Тогда погиб 51 человек. Еще 50 человек получили ранения. В августе прошлого года его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. На следующий месяц после приговора Тарранта приравняли к террористической организации.