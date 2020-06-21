Гитару Курта Кобейна продали на аукционе за рекордные $6 млн

Акустическую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за рекордные шесть миллионов долларов. Он играл на ней за несколько месяцев до смерти.

«Продано за 6,01 миллиона долларов. Новый мировой рекорд для гитар!» — говорится в сообщении аукционного дома Julien’s Auctions в Twitter.

Гитара Martin D-18E была изготовлена в 1959 году. Достоверно известно, что Курт Кобейн играл на ней на акустическом концерте MTV Unplugged 18 ноября 1993 года в Нью-Йорке. Это был единственный инструмент, который использовал музыкант в тот день. Видео и аудиоверсии концерта вышли в 1994 году, уже после смерти фронтмена Nirvana.

Стартовая цена гитары составляла один миллион долларов. Прошлый рекорд стоимости гитары, проданной на аукционе, принадлежал инструменту Дэвида Гилмора, бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd. Ее купили за 3,97 миллиона долларов.

Задняя часть и боковины гитары Курта Кобейна изготовлены из красного дерева, передняя — из ели. Спереди у инструмента накладка из черепахового панциря. Вместе с гитарой покупателю достанется оригинальный кейс, который также использовался Кобейном.

Курт Кобейн покончил с собой в 1994 году. После этого группа рассталась. Всего на счету Nirvana три студийных и пять концертных альбомов.