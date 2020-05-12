Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка в США

Акустическая гитара Martin D-18E фронтмена легендарной группы Nirvana Курта Кобейна выставлена на аукцион в США почти за один миллион долларов.

На сайте аукционного дома Julien’s Auctions сообщается, что именно на этом музыкальном инструменте Кобейн играл во время известного выступления Nirvana на MTV Unplugged. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти Кобейна. К гитаре также прилагается оригинальный кейс.

Видео- и аудиоверсии концерта вышли в 1994 году, уже после смерти фронтмена Nirvana.

Аукцион должен пройти 19 и 20 июня в Беверли-Хиллз, а также онлайн на сайте аукционного дома.

В октябре прошлого года с молотка ушел зеленый кардиган Кобейна. В нем музыкант выступал на том же самом концерте MTV Unplugged в 1993-м. За лот выручили рекордные 334 тысячи долларов. Со времени концерта кардиган ни разу не стирали и не сдавали в химчистку. По данным CNN, это была самая дорогая кофта из когда-либо проданных на аукционах.