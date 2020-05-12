Гитара Курта Кобейна уйдет с молотка в США
На сайте аукционного дома Julien’s Auctions сообщается, что именно на этом музыкальном инструменте Кобейн играл во время известного выступления Nirvana на MTV Unplugged. Мероприятие состоялось в Нью-Йорке, 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти Кобейна. К гитаре также прилагается оригинальный кейс.
Видео- и аудиоверсии концерта вышли в 1994 году, уже после смерти фронтмена Nirvana.
Аукцион должен пройти 19 и 20 июня в Беверли-Хиллз, а также онлайн на сайте аукционного дома.
В октябре прошлого года с молотка ушел зеленый кардиган Кобейна. В нем музыкант выступал на том же самом концерте MTV Unplugged в 1993-м. За лот выручили рекордные 334 тысячи долларов. Со времени концерта кардиган ни разу не стирали и не сдавали в химчистку. По данным CNN, это была самая дорогая кофта из когда-либо проданных на аукционах.