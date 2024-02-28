Мир 28 февраля 2024, 21:48 Гигантский череп выбросило на пляж в Калифорнии Двухметровый череп неизвестного существа нашли на пляже в США Freepik

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Череп гигантского морского существа длиной не менее двух метров выбросило на побережье в американском штате Калифорния. Об этом сообщило издание The Sacramento Bee.

В высоту гигантский череп превышает человеческий рост.

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По словам палеонтологов, это может быть кость синего кита или финвала, которые имеют большие размеры и довольно похожи между собой. Первый может достигать 33 метров и весить до 165 тонн, а второй морской обитатель в длину может вырасти до 25 метров, а его масса не превышает обычно 80 тонн.

«Череп, вероятно, принадлежит либо ластоногому, либо синему киту. У них черепа измеряются в метрах, а не в футах или сантиметрах», — заявил ведущий палеонтолог из Чарльстонского палеонтологического центра Роберт Боссенекер.

Ранее ученые Университета науки и искусств Курасики, которые изучали хранившуюся в буддистском храме мумифицированную «русалку», заявили, что ее тело состоит из частей разных существ.