Интересное 09 февраля 2023, 03:58 Ученые раскрыли тайну мумии «русалки» из буддийского храма Ученые Университета Курасики разгадали тайну мумии «русалки» из буддийского храма РИА «Новости»

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Ученые Университета науки и искусств Курасики закончили исследования хранившейся в буддистском храме мумифицированной «русалки». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

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Исследование мумии, которая хранится в храме Каньэндзи-Эндзиин и представляет собой существо с хвостом, плавниками и с головой, похожей на человеческую, велось почти год.

Сайт Университета науки и искусств Курасики

Специалисты использовали рентген-аппараты, электронные микроскопы, КТ, делали анализы ДНК. В результате выяснилось, что тело «русалки» состоит из частей разных существ. Ее хвост — действительно часть рыбы, чешуя на руках, плечах и лице — кожа рыбы фугу, а черепа вовсе нет. «Голова» набита бумагой и ватой, в ней нашли маленькие металлические иголки.

Исследователи пришли к выводу, что это существо изготовлено человеком. Возможно, как предмет искусства или мистификации. Причем, довольно старый. Возраст чешуек отнесли ко второй половине 1800-х годов. Когда мумия попала в храм, неизвестно. Но сохранились документы, в которых рассказывается, что «русалку» поймали сетями в 1740-х годах, после чего началось ее путешествие по различным семействам, которые покупали и продавали мумию.