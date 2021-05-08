Гигантский алмаз «Алроса» выставят на аукцион

На аукционе Christie’s Magnificent Jewels, который пройдет 12 мая в Женеве, российская компания «Алроса» представит крупнейший в истории огранки страны 100,94-каратный бриллиант The Spectacle. Он был создан из редкого алмаза массой 207,92 карата, найденного в 2016 году.

Как сообщается на сайте добывающей компании, бриллиант получил высочайшие оценки экспертов в отношении чистоты и цвета. Он был огранен в форме «изумруд».

Генеральный директор «Алроса» Сергей Иванов назвал The Spectacle настоящим чудом природы.

Специалист ювелирного отдела аукциона Christie’s Мари-Сесиль Чизамоло сообщила Reuters, что работа над бриллиантом продолжалась год и восемь месяцев. Он может уйти с молотка за 19,96 миллиона долларов. Вместе с ним на аукционе будут представлены 144 лота — кольца, серьги и другие изделия с драгоценными камнями.

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