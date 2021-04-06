Компания «Фаберже» сделает яйцо к десятилетию «Игры престолов»

Компания «Фаберже» создаст специальное яйцо к десятилетию сериала «Игра престолов». Его стоимость составит два миллиона 200 тысяч долларов, написал Hollywood Reporter.

Уточняется, что над дизайном изделия работали ведущий специалист ювелирной компании Лийса Таллгрен, а также художница по костюмам сериала Мишель Клэптон. Раскрытое яйцо выглядит как «распростерший крылья алый дракон и миниатюрная корона, которую могла бы носить Дейенерис Таргариен», сообщило радио «Говорит Москва».

Модель изделия представят к наступлению католической Пасхи. Яйцо, украшенное бриллиантами и рубинами, покажут спустя некоторое время.

Недавно Эрмитаж показал результаты экспертизы некоторых экспонатов, в подлинности которых сомневались эксперты. Они были представлены на выставке «Фаберже — ювелир императорского двора». Исследование «выявило богатую историю бытования вещей, наличие многочисленных реставраций, починок, переделок, добавлений».

Специалисты ранее заявляли, что подлинность экспоната сомнительно, например, из-за потеков клея, которые говорят о поздней некачественной реставрации.