Гигантский айсберг размером с Петербург откололся от Антарктиды

От Антарктиды откололся айсберг площадью 1270 квадратных километров, что почти сопоставимо с размером Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Британская антарктическая служба.

Гигантский айсберг откололся от ледника Брант, на котором находится исследовательская станция. В арктической службе сообщили, что опасности для станции нет, так как еще пять лет назад ее перенесли вглубь Антарктиды, а 12 сотрудников покинули станцию еще в середине февраля.

Первые трещины начали проступать на шельфовом леднике еще более 10 лет назад. Одна из самых крупных расселин в январе начала расти, ее протяженность каждые сутки увеличивалась на километр. В минувшую пятницу всего за несколько часов она расширилась на несколько сотен метров, что привело к образованию айсберга.

Антарктическая служба Британии готовилась к отколу айсберга на протяжении нескольких лет, сообщила ее руководитель Джейн Фрэнсис. Она отметила, что исследователи отслеживают состояние ледника каждый день, используя навигационное оборудование.

В декабре на севере Каспийского моря образовался аномально толстый лед.