Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператор «Северного потока — 2», подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах ФРГ.

Получение запроса подтвердил представитель регулятора, сообщила радиостанция NDR. Документ находится на рассмотрении. Пока не известны сроки принятия решения по нему.

Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства «Северного потока — 2» в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций — Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы.

Ранее эти организации опротестовали решение регулятора о выдаче разрешения на строительство в водах Германии. Регулятор, по данным экологов, не учел доводы по климату и охране окружающей среды.

Германия заинтересована в завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Глава МИД ФРГ Хайко Маас заметил, что Германия сказала «все по этому вопросу». Реализацию проекта «Северный поток — 2» он назвал одной из наиболее сложных тем и для ФРГ, и для Соединенных Штатов. Причина кроется в неизменной позиции каждой из сторон. Партнерские отношения, по словам Мааса, можно развивать даже при наличии разногласий.