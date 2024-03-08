Важное 08 марта 2024, 12:17 Глава Минобороны ФРГ заявил об обсуждении отправки войск на Украину Министр Писториус: никто не хочет наземных войск на Украине, но это обсуждается РИА «Новости»

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Никто не хочет наземных войск на Украине, но этот вопрос обсуждается. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Глава ведомства добавил, что ФРГ не преступит «решающую черту» и не станет частью конфликта.

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Ранее Писториус прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона не трусить в вопросе помощи Украине. Министр назвал предложение бесполезным и неспособным решить проблемы, с которыми сталкивается Запад в сложившейся ситуации.

Масштабное отступление Вооруженных сил Украины перед натиском ВС России вызвало панику среди европейских лидеров. В связи с этим появились заявления о возможной отправке сухопутных сил НАТО при ухудшении ситуации в будущем.