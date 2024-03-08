08 марта 2024, 12:17
Глава Минобороны ФРГ заявил об обсуждении отправки войск на Украину
Министр Писториус: никто не хочет наземных войск на Украине, но это обсуждается
Никто не хочет наземных войск на Украине, но этот вопрос обсуждается. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Глава ведомства добавил, что ФРГ не преступит «решающую черту» и не станет частью конфликта.
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Ранее Писториус прокомментировал призыв президента Франции Эммануэля Макрона не трусить в вопросе помощи Украине. Министр назвал предложение бесполезным и неспособным решить проблемы, с которыми сталкивается Запад в сложившейся ситуации.
Масштабное отступление Вооруженных сил Украины перед натиском ВС России вызвало панику среди европейских лидеров. В связи с этим появились заявления о возможной отправке сухопутных сил НАТО при ухудшении ситуации в будущем.
Германия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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