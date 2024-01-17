Мир 17 января 2024, 19:22 Поддержка Украины ударила по экономике Германии Министр экономики Германии Хабек заявил о нехватке денег из-за поддержки Украины Kay Nietfeld / Global Look Press

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Германия столкнулась с нехваткой денег для реализации собственных проектов из-за роста затрат на поддержку Украины. С таким заявлением в ходе своего выступления в бундестаге заявил министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек. Видео с трансляцией его речи опубликовала газета Berliner Zeitung.

Он пояснил, что часть средств Германия направляет непосредственно на Украину, а остальные деньги уходят в европейские страны, которые занимаются поставкой вооружений и гуманитарной помощи.

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«Мы тратим деньги. Этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику», — заявил Хабек.

Правительство Германии объявило, что в 2024 году направит на помощь Украине более семи миллиардов евро. Средства потратят на товары военной направленности. В кабмине подчеркнули, что по объемам выделенной Украине помощи страна вышла на второе место, уступив США.

Проведенный газетой Bild опрос показал, что работой кабинета министров под руководством канцлера Олафа Шольца недовольны 72% респондентов. Это самый плохой результат правящей коалиции после ее появления.