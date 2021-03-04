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    04 марта 2021, 04:52

    Карантинный режим продлили в Германии до 28 марта

    Дарья Бунякова

    Власти Германии продлили действие карантинного режима в стране до 28 марта. При этом федеральные земли получили право самостоятельно объявлять послабления ограничительных мер.

    Карантинный режим продлили в Германии до 28 марта

    «Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад. Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году», — привел ТАСС заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

    Сейчас о коронавирусе известно намного больше, чем было при первой волне, отметила Меркель. Полученная информация позволяет использовать более гибкий подход в вопросе ограничений. Карантинный режим продлится в Германии до 28 марта, но некоторые правила будут отменять в течение месяца.

    Первым шагом станет открытие книжных и цветочных магазинов, а также садоводческих рынков и автошкол. Они снова начнут работать с 8 марта. Еще власти смягчат ограничения социальных контактов, разрешив встречи в помещениях до пяти человек из двух разных домохозяйств.

    Второй этап послаблений могут объявить спустя две недели. При этом в стране должна наблюдаться благоприятная эпидемическая обстановка. Если ситуация не ухудшится, то с 22 марта будут частично открыты рестораны, музеи, кинотеатры и розничные магазины.

    Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в Германии в декабре 2020 года. После этого действие ограничений несколько раз продлевали.