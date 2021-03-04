Карантинный режим продлили в Германии до 28 марта

Власти Германии продлили действие карантинного режима в стране до 28 марта. При этом федеральные земли получили право самостоятельно объявлять послабления ограничительных мер.

«Мы должны делать шаги по снятию локдауна, но нам следует при этом следить, чтобы они не отбросили нас назад. Весна в 2021 году будет другой, нежели в 2020 году», — привел ТАСС заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сейчас о коронавирусе известно намного больше, чем было при первой волне, отметила Меркель. Полученная информация позволяет использовать более гибкий подход в вопросе ограничений. Карантинный режим продлится в Германии до 28 марта, но некоторые правила будут отменять в течение месяца.

Первым шагом станет открытие книжных и цветочных магазинов, а также садоводческих рынков и автошкол. Они снова начнут работать с 8 марта. Еще власти смягчат ограничения социальных контактов, разрешив встречи в помещениях до пяти человек из двух разных домохозяйств.

Второй этап послаблений могут объявить спустя две недели. При этом в стране должна наблюдаться благоприятная эпидемическая обстановка. Если ситуация не ухудшится, то с 22 марта будут частично открыты рестораны, музеи, кинотеатры и розничные магазины.

Общенациональный локдаун из-за коронавируса ввели в Германии в декабре 2020 года. После этого действие ограничений несколько раз продлевали.