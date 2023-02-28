Мир 28 февраля 2023, 21:19 Германия заявила о поставках Украине систем ПВО в ущерб безопасности Берлина Глава Rheinmetall Паппергер: ФРГ передала Украине ПВО, оставив Берлин без защиты Викимедиа

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Германия отправила на Украину две новых системы ПВО и тем самым оставила жителей страны незащищенными от атак с воздуха. Таким наблюдением поделился генеральный директор машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер в интервью изданию Pioneer.

«У нас было две целых системы ПВО, которыми можно было бы наверняка защищать Берлин, но эти системы на данный момент на Украине», — отметил он.

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По словам Паппергера, речь идет о системе ПВО Skynex и новейшей самоходной установке, которую выпустил концерн, — ПВО Skyranger. По словам гендиректора Rheinmetall AG, чтобы защитить Берлин нужны четыре таких системы, однако сейчас столица Германии остается не защищенной.

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Он также заверил, что, если бы на территории Германии произошел военный конфликт, власти страны не смогли бы ее защитить без помощи США. Паппергер добавил, что ей не хватает «всего» во всех сферах обороны.

Также бизнесмен прокомментировал поставки танков на Украину. Он отметил, что их вряд ли хватит, чтобы ВСУ смогли отвоевать потерянные территории.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что в марте Германия собирается направить Украине еще две системы противовоздушной обороны IRIS-T.