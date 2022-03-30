Германия заявила о готовности предоставить гарантии безопасности Украине

Германия готова предоставить гарантии безопасности Украине. С таким заявлением выступил глава Министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

В эфире телеканала ARD Бербок отметила, что предоставить гарантии безопасности ФРГ готова после окончания спецоперации России на Украине.

«Если нужны гарантии, то Германия также будет там и даст гарантии», — отметила глава немецкого МИД. Ее слова привел ТАСС.

Она также добавила, что Германия «полностью солидарна с Украиной, на 100%».

Министр иностранных дел ФРГ при этом отметила, что это также относится к мирным переговорам и более позднему мирному порядку. Российско-украинские переговоры, по мнению Бербок, находятся не на той стадии, которая позволяет предполагать близкий прорыв.

Военный политолог Александр Перенджиев ранее заявил «360», что не стоит ждать от властей Украины серьезных продвижений в области переговоров, поскольку они не соблюдают конституцию собственной страны. России, по его мнению, нужно использовать встречи с украинской делегацией для обозначения правил на время конфликта: установлении гуманитарных коридоров, гуманном обращении с пленными и так далее.