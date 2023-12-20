Деньги 20 декабря 2023, 13:55 США предложили в обход передать Украине российские активы FT: США хотят передать Украине российские активы через Всемирный банк и ЕБРР

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США предложили передать Украине замороженные российские активы через Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на полученные документы.

Штаты не поддержали идею конфискации активов России. Но, по данным газеты, в частном порядке власти США нашли способы, как передать их Украине. Свое предложение американские чиновники назвали «контрмерой» против России, которую могут разрешить благодаря международному праву, если ее реализуют «пострадавшие страны» — союзники Украины.

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В документе изъятие российских активов назвали «авансом» из тех денег, которые РФ якобы будет должна выпалить в качестве компенсации республике после решения конфликта.

В газете напомнили, что активы Центробанка находятся под защитой международного законодательства. А и их конфискация может привести к серьезным последствиям для мировой финансовой системы.

МИД Японии объявил о заморозке активов 43 организаций из России. В их число вошли движение «Юнармия», Институт Ландау и другие.