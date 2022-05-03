Германия высказала готовность поддержать эмбарго на российскую нефть

Германия готова поддержать немедленное эмбарго Европейского союза на поставки нефти из России. Об этом заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова приводит Reuters.

«Германия не против запрета российской нефти. Конечно, это тяжелое бремя, но мы были бы готовы это сделать», — сказал он.

По данным агентства, согласие Берлина даст Евросоюзу возможность ввести эмбарго за несколько дней.

За сокращение импорта нефти выступил и глава немецкого Минфина Кристиан Линднер. По его словам, страна не слишком сильно зависит от импорта российских энергоносителей.

«Мы можем сократить импорт угля, затем нефти. Потребуется больше времени, чтобы стать независимыми от импорта природного газа», — сказал он.

По информации CNN, в 2021 году доля России в импорте нефти в ЕС составила 27%, газа - 40%.

Ранее Кристиан Линднер заявил, что Германия не будет платить за российский газ в рублях, она отказывается от расчетов по новой схеме и не планирует использовать этот механизм в будущем. По его словам, в настоящее время страна предпринимает максимально возможные усилия, чтобы обеспечить независимость от РФ в вопросе поставок энергоносителей.