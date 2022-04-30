Германия отказалась платить России за газ в рублях

Германия не будет платить за российский газ в рублях, она отказывается от расчетов по новой схеме и не планирует использовать этот механизм в будущем. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

Запись с таким предупреждением Линднер опубликовал в Twitter. Он подчеркнул, что обращается к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обозначить позицию Германии в этом вопросе, написал RT.

«Я хочу обратиться к Путину и четко заявить — мы не позволим себя шантажировать! Мы и впредь не будем платить за российский газ в рублях», — написал Линднер.

По его словам, в настоящее время Германия предпринимает максимально возможные усилия, чтобы обеспечить независимость от РФ в вопросе поставок энергоносителей.

По мнению китайского эксперта в области энергетической политики Линь Боцяна, прекращение поставок газа из РФ за отказ от оплаты топлива в рублях оказался самым жестким ответом России на отказ западных стран принимать ее условия, написало Utro.ru.