Мир 22 января 2024, 18:10 Германия выйдет из Евросоюза в случае прихода партии АдГ к власти Лидер АдГ Вайдель допустила выход ФРГ из ЕС в случае прихода к власти Pxhere

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Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» после прихода к власти будет добиваться проведения референдума по модели Brexit. Такое заявление сделала ее лидер Алиса Вайдель в интервью газете Financial Times.

«Если нам не удастся восстановить суверенитет стран — членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания», — сказала Вайдель.

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Она добавила, что партия могла бы провести референдум по «Декзиту» — выходу Германии из Евросоюза. АдГ стремится устранить «дефицит демократии» и ограничить полномочия Европейской комиссии.

Издание отметило, что эта идея нарушает большое табу в Германии, где основные партии настроены истово проевропейски. Подавляющее большинство немцев проголосовали бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе. Внутренняя разведка Германии объявила значительную часть партии АдГ экстремистской и установила наблюдение над некоторыми ее чиновниками, говорится в публикации.

«Альтернативу для Германии» создали в 2013 году консервативные экономисты, недовольные финансовой помощью еврозоны во время кризиса суверенного долга. Но позже ее деятельность стала направлена на создание антииммиграционной и антиправительственной платформы. Как говорила Вайдель, главными приоритетами АдГ в правительстве будут пограничный контроль и депортация иностранных преступников.

Ранее почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против правоэкстремизма и партии АдГ. Поводом для демонстрация стала статья, где написали о конференции ультраправых политиков, обсуждающих возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.