Мир 21 января 2024, 10:37 Почти 150 тысяч человек в ФРГ вышли на протесты против АдГ Welt: протесты против АдГ в Германии собрали более 144 тысяч человек Maik Meyer / Global Look Press

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Более 144 тысяч человек в субботу, 20 января, вышли на акции протеста в разных городах Германии. Демонстранты выступили против правоэкстремизма и партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщила газета Welt.

По данным полиции, самые крупные демонстрации прошли в Ганновере и Франкфурте — по 35 тысяч человек в каждом городе, Карлсруэ — 20 тысяч человек, Галле — 16 тысяч человек. Протесты также проходили в небольших немецких городах.

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Поводом для демонстрация стала статья издания Correctiv, где написали о конференции ультраправых политиков в ноябре рядом с Потсдамом. В их числе оказались представители АдГ. На мероприятии якобы обсуждали возможности депортации из страны мигрантов в страны Африки.

Газета утверждала, что речь идет о высылке двух миллионов мигрантов. Политики захотели избавиться от просителей убежища и «неассимилированных граждан».