Мир 04 сентября 2022, 17:13 Поделиться Telegram

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Viber Германия выделит Украине дополнительные 200 миллионов евро Правительство Германии пообещало выделить Украине новый транш в 200 млн евро РИА «Новости»

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Германия выделит Украине дополнительную финансовую помощь 200 миллионов евро. Об этом сообщила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития страны Свенья Шульце.

Значительная часть средств, уточнил ТАСС, пойдет на программу украинского правительства по поддержке «внутренне перемещенных лиц».

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Свенья Шульце уточнила, что у нее запланирована встреча с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой речь пойдет о поддержке в вопросе снабжения беженцев — обеспечении жильем, теплом, одеждой и медицинскими средствами.

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Ранее Белый дом обратился к Конгрессу за новым траншем для Украины. Администрация Джо Байдена попросила выделить 11,7 миллиарда долларов на оружие для Украины.

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