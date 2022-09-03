Мир 03 сентября 2022, 00:15 Поделиться Telegram

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Viber Белый дом обратился к Конгрессу за новым траншем для Украины Администрация Байдена попросила Конгресс выделить $11,7 млрд на оружие для Украины РИА «Новости»

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Запрос в Конгресс о выделении 11,7 миллиардов долларов в первом квартале нового финансового года направил офис управления бюджетом Белого дома. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление представителя администрации президента США.

В ходе телефонного брифинга с журналистами он заявил, что средства для Украины требуются срочно, так как выделенные весной 40 миллиардов долларов закончатся уже в сентябре.

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«На сегодняшний день примерно три четверти прямой военной и бюджетной поддержки, которую Конгресс ранее предоставил Украине, уже потрачены, а к концу финансового года транш закончится окончательно», — заявил представитель администрации.

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Финансовый год в США начинается 1 октября. Транш в размере 11,7 миллиарда долларов администрация Байдена намерена направить на помощь Украине в первом квартале.

Средства распределят следующим образом: 7,5 миллиарда направят Пентагону, из которых 4,5 миллиарда потратят на закупку оружия для Киева. На оставшиеся деньги американские военные пополнят свои оружейные запасы.

Госдепартамент США и Агентство по международному развитию получат 4,5 миллиарда долларов на финансовую помощь Украине для поддержания бюджета страны.

Кроме того Белый дом требует выделить еще два миллиарда долларов на решение энергетического кризиса. Большая часть средств уйдет на закупку урана для ядерных реакторов в условиях снижения поставок топлива из России, а также на модернизацию Стратегического нефтяного резерва.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в августе сообщил, что Белый дом поставил Украине оружие и боеприпасы на общую сумму 10,6 миллиарда долларов. С новым пакетом помощи эта сумма превысит 13 миллиардов.

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