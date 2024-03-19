Мир 19 марта 2024, 14:57 Еврокомиссия признала провал плана по поставке миллиона боеприпасов Украине ЕК признала, что не смогла поставить Украине миллион боеприпасов за год Christoph Soeder/dpa/globallookpress

Читать 360tv в

Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Украине обещанный миллион боеприпасов за 12 месяцев. В итоге к концу марта ВСУ получат лишь около половины — 500 тысяч снарядов, сообщила «Российская газета».

В прошлом году лидеры стран Европейского союза пообещали поставить Украине миллион артиллерийских снарядов и ракет в период с марта 2023-го по февраль 2024 года. Однако уже в декабре ЕК заявила, что не сможет выполнить обещание вовремя.

Реклама

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон 4 марта сообщил, что на самом деле европейские страны не обязывались поставлять снаряды бесплатно. Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется за них заплатить.

ЕК направила 500 миллионов евро на наращивание мощностей производства боеприпасов. Средства выделили в рамках закона о поддержке выпуска снарядов в Европе, сообщили «Известия».