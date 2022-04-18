Германия в ближайшее время может столкнуться с нехваткой топлива

Германии придется сократить производство в случае прекращения поставок российского газа. Об этом заявили в крупнейшем химическом концерне Европы BASF.

«В настоящее время все европейские объекты BASF снабжаются природным газом в соответствии со спросом. 30–40% импортируемого газа в ЕС и 50% в Германии поставляет РФ. И эти объемы в настоящее время не могут быть заменены», — рассказали пресс-службе BASF газете «Известия».

Газовые хранилища Германии сейчас заполнены на 29%, пояснили изданию в министерстве экономики и защиты климата Германии (BMWiВ).

Власти ФРГ уже разработали план чрезвычайного реагирования на случай прекращения поставок голубого топлива из России или газового эмбарго.

При этом, помимо Германии, отказаться от российского газа на сегодняшний день не готовы также Австрия и Венгрия.

Как показал опрос журнала Wirtschafts Woche, жители Германии боятся экономических последствий в случае отказа от голубого топлива из РФ. Около 71% респондентов боятся последствий для своей работы, а также снижения качества жизни.