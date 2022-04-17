Немцы испугались последствий эмбарго российского газа

Жители Германии боятся экономических последствий в случае отказа от российского газа. Об этом свидетельствуют данные опроса журнала Wirtschafts Woche.

Около 71% респондентов боятся последствий для своей работы и снижения качества жизни.

Почти 20% опрошенных выразили мнение, что санкции Евросоюза в отношении энергоносителей не окажут большого влияния на их жизнь. Около 9% участников опроса затруднились ответить.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер призвал немцев мыться как можно реже, чтобы не тратить запасы газа, которые уже закачены в хранилища. По его словам, в этом случае у страны появится возможность протянуть до зимнего периода.

Журнал Spiegel презентовал инфографику, на которой показал зависимость Германии от поставок энергоносителей из России.